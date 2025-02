Logiciel de génération d'API - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Appsmith

appsmith.com

Appsmith est une plate-forme open source qui aide les développeurs à créer des applications internes belles et puissantes qui communiquent avec plusieurs sources de données. Depuis un portail de support client, un tableau de bord des ventes, un suivi marketing, un panneau d'administration jusqu'à une interface CRUD facile à utiliser pour vos données, vous pouvez créer des applications pour tous vos cas d'utilisation internes sur Appsmith 10X plus rapidement. Vous pouvez démarrer rapidement avec notre cloud compatible SOC2 ou héberger Appsmith sur site, tous deux gratuits. Vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités puissantes prêtes à l'emploi : - Connectez votre fournisseur d'hébergement Git à Appsmith pour restreindre l'accès, gérer les versions et garantir la conformité des processus. - Utilisez Google et GitHub OAuth, SAML ou OIDC de tous les fournisseurs populaires pour une authentification et une autorisation sécurisées. - Consultez une trace détaillée de l'activité des utilisateurs, des événements et des partages avec les journaux d'audit. Restez au courant des dernières modifications et remontez dans le temps pour connaître les derniers bons états de vos applications. - Configurez l'accès par rôles et groupes pour chaque entité, action, application, espace de travail et instance avec des contrôles d'accès granulaires pour les équipes. Découvrez plus de détails sur www.appsmith.com