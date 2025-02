Logiciel de gestion de la documentation API - Applications les plus populaires - Slovénie

Bump.sh

bump.sh

Bump.sh est bien plus qu'une superbe documentation pour toutes vos API. Il centralise tous vos documents API, qu'ils soient publics, privés ou partenaires, qu'ils soient OpenAPI ou AsyncAPI (et bientôt plus), et que vous les construisiez ou les utilisiez, en tant que développeur ou chef de produit. Les documents sont générés automatiquement et toujours à jour, même au niveau de la branche Git grâce à notre intégration CI. Bump.sh repère et met en évidence les changements lorsque vous effectuez une itération sur le développement de l'API, et vous avertit lorsqu'une modification radicale est introduite. Avec Bump.sh, créez une source unique de vérité. Développer l’accès à l’information et fédérer les équipes. Rendre les écosystèmes d'API visibles et évolutifs, quelle que soit la technologie sous-jacente avec laquelle ils sont construits