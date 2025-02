Outils de conception d'API - Applications les plus populaires - Saint-Martin (partie néerlandaise)

Tinybird

tinybird.co

Tinybird est la plateforme de données en temps réel. Chez Tinybird, nous permettons aux développeurs et aux équipes de données d'exploiter la puissance des données en temps réel et de créer rapidement des pipelines de données et des produits de données. Avec Tinybird, vous pouvez ingérer plusieurs sources de données à grande échelle, les interroger et les mettre en forme à l'aide du SQL 100 % pur que vous connaissez et aimez déjà, et publier les résultats sous forme d'API à faible latence et à haute concurrence que vous utilisez dans vos applications. Les développeurs peuvent créer des API rapides, plus rapidement. Ce qui prenait autrefois des heures et des jours ne prend plus que quelques minutes. Tinybird est l'outil indispensable que les ingénieurs de données et les développeurs de logiciels attendaient. Notre équipe fondatrice possède une expertise approfondie dans la création de produits cloud et à forte intensité de données au service des organisations du monde entier, et nous sommes soutenus par d'excellents membres de l'équipe et des investisseurs qui ont construit ou sont en train de créer certains des outils de développement les plus pertinents (y compris les fondateurs de GitHub, Algolia et Vercel, entre autres.) ‍ En tant qu'entreprise à distance avec plus de 60 birdies de différentes nationalités, nous pensons que notre force réside dans la culture d'un environnement diversifié. Tout le monde chez Tinybird joue un rôle dans l'élaboration et l'exécution de notre stratégie, et nous croyons sincèrement que notre main-d'œuvre diversifiée à l'échelle mondiale est la clé pour libérer le plus de valeur pour nos clients.