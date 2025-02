Plateformes d'analyse - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Phocas Software

phocassoftware.com

Besoin de vous sentir bien avec vos données ? Si votre entreprise a besoin d’évoluer plus rapidement avec plus de certitude, Phocas peut vous aider. Nous disposons d’une plateforme de planification et d’analyse commerciale tout-en-un destinée à une utilisation à l’échelle de l’entreprise. Une source de vérité gouvernée unique alimentée directement par votre ERP, votre comptabilité et d’autres systèmes. Phocas résout les problèmes rencontrés par les entreprises de taille moyenne en obtenant des informations, en créant des rapports, en suivant les performances, en gérant les équipes commerciales, en planifiant les dépenses, en gérant les flux de trésorerie, en établissant des budgets, en prévoyant et en organisant la fin du mois. Que vous ayez une vision globale ou que vous alliez droit au détail, avec Phocas, vous ouvrez la voie dans la découverte de données - avec la certitude que les résultats seront précis et en temps réel. Phocas suit le fil de votre réflexion pour répondre aux questions commerciales critiques aussi rapidement que votre cerveau (ou votre patron) les pose. Phocas ne répond pas seulement à vos questions ; il révèle de nouvelles questions et opportunités auxquelles vous n’aviez même jamais pensé ! Conçu pour les utilisateurs non techniques, Phocas offre de puissantes capacités d'analyse et de reporting financier permettant de gagner du temps. Il affiche des données en quelques secondes sur les ventes locales, régionales ou mondiales, les stocks, les prévisions, les prix, les marges bénéficiaires, les budgets et bien plus encore. Phocas vous permet d'interroger des données ad hoc ou d'associer et de consolider des données, d'identifier des tendances, de réaliser des modélisations et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Tout utilisateur de Phocas peut facilement et rapidement créer des tableaux de bord interactifs, collaborer avec eux et les réviser sur place sans l'aide du service informatique. Les tableaux de bord Phocas vous permettent de faire bien plus que gratter la surface. Contrairement à de nombreux outils BI, vous pouvez accéder directement de votre tableau de bord aux données commerciales sous-jacentes, jusqu'à une transaction individuelle. Vous décidez de la quantité de détails que vous souhaitez voir et de la manière dont vous souhaitez les voir. La sécurité intelligente vous permet d'appliquer ou de supprimer des restrictions sur les données que les différents utilisateurs peuvent voir, ce qui permet au service informatique de passer des heures à créer des tableaux de bord individuels pour vos utilisateurs. Nos états financiers automatisent les rapports de fin de mois (dites adieu aux conflits répétitifs avec Excel) et simplifient la consolidation de plusieurs entités. Phocas Budgeting and Forecasting vous permet de réviser facilement les budgets et fournit un processus plus dynamique pour aider les dirigeants financiers à suivre l'évolution du climat commercial et économique. Incorporez des sources de données supplémentaires pour établir des budgets basés sur les moteurs, suivre les performances réelles par rapport aux prévisions et bien plus encore. Phocas s'intègre avec succès à tous les principaux programmes ERP ou CRM (et à presque toutes les autres sources de données que votre entreprise pourrait utiliser) pour vous offrir un démarrage rapide qui peut facilement être personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques. Notre mise en œuvre régie et notre sécurité des utilisateurs basée sur l'entreprise fournissent les solutions qui vous permettent, à vous et à votre personnel informatique, de rester productifs et dédiés à votre activité principale. Phocas vous offre également la possibilité de combiner des données transactionnelles et géospatiales sur une carte facile à visualiser. Montrez la rentabilité en traçant les 10 principaux clients d'une ville, d'une région ou d'un pays sur une carte. Identifiez un emplacement particulier ou utilisez une carte thermique pour afficher les données de plusieurs emplacements. La cartographie Phocas peut être utilisée avec OpenStreetMap ou l'API Google. Phocas propose une suite complète de Business Intelligence pour une utilisation mobile. Emporter Phocas sur la route vous offre une capacité d'interrogation de données en temps réel, où que vous soyez. Accédez à vos données n'importe où et à tout moment. Dans votre voiture, à l'aéroport, à l'étranger ou à la plage ! Les clients accordent régulièrement une note élevée à Phocas dans l'enquête annuelle du BARC depuis 2013.