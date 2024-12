Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes d'analyse - Applications les plus populaires - Nouvelle-Calédonie

Les plateformes d'analyse, parfois appelées plateformes de business intelligence (BI), offrent une boîte à outils complète permettant aux entreprises d'absorber, de structurer, d'explorer et d'interpréter les données, révélant des informations exploitables qui améliorent la prise de décision et éclairent les stratégies commerciales. Alors que certaines de ces plates-formes nécessitent une implication informatique pour la mise en place de l'infrastructure analytique, l'intégration des sources de données essentielles et la préparation des données, d'autres sont conçues pour une configuration et une utilisation faciles par des utilisateurs non techniques, appelées plates-formes en libre-service. Les analystes commerciaux, les data scientists et d'autres parties prenantes peuvent tirer parti de ces plateformes pour préparer, modéliser et affiner les données, obtenant ainsi des informations plus approfondies sur les opérations quotidiennes de l'entreprise et facilitant une prise de décision éclairée. La fourniture d'une solution d'analyse de bout en bout, comprenant cinq composants clés : la préparation des données, la modélisation des données, la combinaison de données, la visualisation des données et la fourniture d'informations, est essentielle à sa classification en tant que plate-forme d'analyse.