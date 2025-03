Assistants d'écriture IA - Applications les plus populaires - Uruguay

Humanlinker

Humanlinker est un outil avancé guidé par l'IA, conçu pour améliorer les interactions commerciales en permettant une hyper-personnalisation à grande échelle. L'outil a récemment levé 2,5 millions d'euros, acquis MyProfilia et lancé une nouvelle extension Chrome. L'une des fonctionnalités clés de Humanlinker est sa capacité de rédaction générative d'IA, qui aide les équipes commerciales à créer des brise-glace personnalisés pour leurs efforts de sensibilisation. Ces brise-glaces sont générés sur la base de l'analyse de personnalité DISC, qui donne un aperçu des traits de personnalité inhérents aux prospects. Cette analyse aide les professionnels de la vente à communiquer efficacement, à établir un climat de confiance et à négocier avec des clients potentiels. Humanlinker propose également une intelligence de compte et de personnes à 360°, qui permet aux équipes commerciales d'acquérir une compréhension plus approfondie de leurs comptes cibles et des individus au sein de ces comptes. Ces renseignements comprennent des informations provenant de plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn et Twitter, ainsi que des podcasts, des interviews et des articles. L'outil s'intègre parfaitement aux plateformes CRM populaires telles que Salesforce, Hubspot, Salesloft et Outreach, permettant aux équipes commerciales d'accéder et d'exploiter leurs données et flux de travail existants. Humanlinker s’adresse aux équipes commerciales cherchant à optimiser leurs processus de prospection et de vente. Il fournit de puissantes clés de personnalisation qui exploitent les informations provenant de diverses sources, aidant ainsi les professionnels de la vente à réserver davantage de réunions et à raccourcir le cycle de vente. L'outil aide également à la préparation des réunions en fournissant des suggestions et des recommandations générées par l'IA, permettant aux commerciaux d'avoir un impact plus important à chaque réunion. Dans l'ensemble, Humanlinker permet aux équipes commerciales de personnaliser leurs interactions sur tous les canaux, ce qui se traduit par de meilleurs résultats commerciaux et une productivité accrue.