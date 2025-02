Logiciel de génération vidéo IA - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai génère automatiquement des vidéos partageables attrayantes à partir de vos articles de blog. Utilisez la vidéo pour vous démarquer sur les réseaux sociaux, obtenir un meilleur classement sur Google et partager votre contenu sur des plateformes uniquement vidéo. Avantages clés : * Démarquez-vous sur les réseaux sociaux : partagez une vidéo teaser sur votre nouveau billet de blog sur les réseaux sociaux. Les leads préfèrent consommer des vidéos et celles-ci sont 3 fois plus susceptibles d'être partagées. * Classez-vous plus haut sur Google : Google adore le contenu vidéo ! Augmentez votre classement et vos temps d'attente en intégrant des vidéos dans vos articles de blog. * Borden votre public : partagez votre contenu sur des plateformes vidéo uniquement comme TikTok et YouTube pour parler et réutiliser votre contenu auprès d'un nouveau public. Comment ça marche : * Les vidéos sont automatiquement générées à partir de votre article de blog en quelques secondes. * Entrez simplement l'URL de l'article et cliquez sur générer ! * Les titres, le texte et les images de votre article seront utilisés pour créer la vidéo. * Choisissez l'une de nos voix off IA super réalistes pour lire votre texte. * Vous pouvez également créer une vidéo manuellement pour vous donner un contrôle total. Quel type de vidéos puis-je réaliser ? * Teaser de l'article de blog : partagez l'introduction d'un article et invitez à lire l'article complet sur votre site Web. Ces vidéos sont parfaites pour partager votre nouvel article de blog car elles ont un taux de clics plus élevé que les articles texte/image uniquement. * Avis / Études de cas : Laissez les avis clients et les études de cas parler d'eux-mêmes. Transforme les témoignages textuels en vidéo. * Comment faire : créez des vidéos explicatives pour le marketing, la formation ou l'assistance en quelques minutes et non en quelques heures. * Annonces : partagez des informations sur les nouvelles fonctionnalités ou les offres d'emploi avec votre public dans un format vidéo plus attrayant. La vidéo peut faire monter en flèche le référencement : * Extraits de fonctionnalités : les pages contenant de la vidéo ont plus de chances d'être sélectionnées en tant qu'extraits de fonctionnalités. * Augmentez le taux de clics : les pages contenant de la vidéo affichent parfois la vignette de la vidéo dans la page de résultats du moteur de recherche. Cela peut faire monter en flèche votre CTR même si vous n’êtes pas le premier résultat. * Portée plus large : les sites proposant des vidéos seront affichés dans la recherche d'images et de vidéos Google, élargissant ainsi votre portée. * Temps de séjour plus long : le temps de séjour est le temps qu'un visiteur passe sur votre site. C’est une mesure clé pour votre classement dans les recherches. Comme les vidéos sont plus attrayantes et ne peuvent pas être survolées, elles peuvent considérablement augmenter le temps de visite et votre classement. *Moins de concurrence : Google adore les contenus vidéo ! Il existe des centaines d'articles pour chaque mot-clé pour lequel vous souhaitez vous classer, mais seulement une poignée de vidéos. La vidéo développe votre audience sociale : * Développez votre audience : de nombreuses plateformes favorisent la vidéo plutôt que le texte/les images. Il est plus probable qu’il soit vu et partagé. Montrer votre contenu à un public plus large. * Démarquez-vous : la vidéo est accrocheuse et attrayante, créez des vidéos qui arrêtent le défilement à partir de votre contenu existant. * Augmentez le taux de clics : la vidéo semble plus personnelle et vous permet de partager plus de valeur dès le départ, ce qui améliore le taux de clics sur votre site Web. * Plateformes vidéo uniquement : de nombreuses plates-formes autorisent uniquement la vidéo, réutilisez votre texte en vidéo pour engager un public plus large. Partagez vos blogs sur YouTube, TikTok, Instagram et plus encore !