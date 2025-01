Logiciel d'assistants de réunion IA - Applications les plus populaires - Pologne

Fireflies.ai

Fireflies est un assistant vocal IA qui permet de transcrire, de résumer, de prendre des notes et d'effectuer des actions pendant les réunions. Notre assistant IA, Fred, s'intègre à toutes les principales plateformes de conférence Web au monde telles que Zoom, Google Meet, Webex et Microsoft Teams, ainsi qu'à des applications professionnelles telles que Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce, etc. Enregistrement : enregistrez instantanément les réunions sur toutes les principales plateformes de conférence Web. Invitez des lucioles ou faites-les capturer automatiquement. Trancrire : Fireflies peut transcrire des réunions en direct ou des fichiers audio que vous téléchargez. Parcourez les transcriptions et écoutez l’audio simultanément. Résumer : AI Super Summaries vous fournit des aperçus détaillés des réunions, des plans, des notes de réunion, des mots-clés et des actions à entreprendre. Suivez et parcourez rapidement une réunion entière en 5 minutes ! Collaborer : ajoutez des commentaires et signalez les moments importants des appels pour que vos coéquipiers puissent les consulter facilement. Recherche : examinez un appel d'une heure en moins de 5 minutes. Filtrez par actions, dates, mesures et autres sujets importants. Intégrer : vos notes de réunion, transcriptions et enregistrements ont plus de valeur lorsqu'ils sont automatiquement synchronisés avec les outils et plateformes que vous utilisez déjà. Enregistrez les notes de réunion, les transcriptions et les enregistrements dans vos applications CRM et de collaboration telles que Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier et bien plus encore. Analyser : la Conversation Intelligence génère des informations sur le temps de conversation, les tendances des sujets, les sentiments et bien plus encore. La suite d’intelligence conversationnelle vous permet d’identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors des appels. Les informations vous aident à coacher votre équipe commerciale pour conclure davantage de transactions. Ils aident vos recruteurs à recruter les meilleurs talents plus rapidement en identifiant les tendances lors des entretiens avec les candidats. L’ensemble de votre organisation peut créer de meilleurs produits en écoutant la voix de votre client. Découvrez quels messages fonctionnent et ce qui ne fonctionne pas lors des interactions avec les clients et les équipes.