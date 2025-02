Logiciel de détection de contenu IA - Applications les plus populaires - Slovénie

Writer

Writer est la plateforme d'IA générative pour les entreprises. Writer permet à vos collaborateurs (produits, opérations, support, marketing, RH, etc.) de maximiser la créativité et de multiplier par 10 la productivité en transformant leur façon de travailler. La plate-forme sécurisée de Writer s'intègre facilement aux sources de données de votre entreprise et fournit des réponses et un contenu précis, affinés sur vos propres données et qui suivent vos propres garde-fous en matière d'IA. Writer met l’IA générative entre les mains des gens là où ils travaillent afin qu’ils puissent créer, analyser et gouverner en toute simplicité. La plate-forme Writer est de niveau entreprise, n'utilise ni ne partage vos données et propose des LLM ouverts et transparents qui sont construits par Writer et déployables de diverses manières, y compris auto-hébergés. Writer est conforme aux normes SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA et PCI, et est déployé dans de grandes entreprises, notamment Intuit, Spotify, L'Oréal, Uber et Deloitte.