Logiciel de génération de code IA - Applications les plus populaires - Salvador

Repl.it est une start-up basée à San Francisco et un IDE (environnement de développement intégré) en ligne. Son nom vient de l'acronyme REPL, qui signifie « lecture-évaluation-impression boucle ». Le service a été créé par le programmeur jordanien Amjad Masad et la designer jordanienne Haya Odeh en 2016. Repl.it permet aux utilisateurs d'écrire du code et de créer des applications et des sites Web à l'aide d'un navigateur. De plus, Repl.it permet aux utilisateurs de partager des projets de différentes manières. Ils organisent également des « jams », des concours de codage basés sur un certain thème. Les prix du concours varient souvent d'une mise à niveau temporaire du compte, de l'argent, de la crypto-monnaie ou d'une carte-cadeau. Un repl sur Repl.it est un environnement de programmation interactif. Vous pouvez créer un espace de travail dans les langages de programmation les plus populaires, dans lequel vous disposez d'un conteneur sur une machine virtuelle où votre code peut s'exécuter. Dans toute réplique donnée, il y a deux parties principales : l'éditeur et la console. L'éditeur utilise Monaco, la même technologie qui alimente Visual Studio Code. Sur mobile, l'éditeur est Ace. Repl.it propose un niveau premium appelé plan Hacker. Il permet plus d'espace de stockage, de code privé et un nombre illimité de collaborateurs sur un projet, et le plan Github Education comprend 3 mois gratuits du plan Hacker. Il existe plus de 60 langages de programmation différents sur repl.it, dont Python, Ruby, HTML et Java. La société a reçu un financement de Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta et d'autres. " La société compte plus de 500 000 développeurs actifs par semaine et plus de 3 millions d'utilisateurs. Le site Repl.it dispose également d'un forum Talk. Ce forum est utilisé par de nombreux développeurs du monde entier pour partager leurs créations. Le forum est maintenu propre par les modérateurs Repl Talk.