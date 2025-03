DeftGPT

Avec DeftGPT, vous pouvez : * Simplifiez la rédaction de votre contenu : DeftGPT vous permet de poser des questions, d'obtenir des réponses instantanées et d'avoir des conversations interactives avec l'IA. Vous aurez un accès instantané à GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude d'Anthropic et à une variété d'autres robots. * Gestion d'équipe : DeftGPT simplifie la gestion et la facturation en vous permettant d'inviter un nombre illimité de membres sur le compte de votre organisation. Cela vous permet d'économiser de l'argent tout en augmentant la productivité globale. De plus, avec notre forfait, vous pouvez unifier votre facturation sur un seul compte pour plus de commodité. * Discutez avec n'importe quel PDF ou document : des accords juridiques aux rapports financiers, DeftGPT donne vie à vos documents. Vous pouvez poser des questions, recevoir des résumés, localiser des informations et bien plus encore. De plus, il est compatible avec différents formats, notamment PDF, txt, docx, doc et même eml ! * Obtenez des résultats de type ChatGPT juste à côté de la recherche Google : l'outil parfait pour des résultats de recherche précis et fiables aux côtés de Google. Dites adieu aux données non pertinentes et obtenez des réponses précises grâce à notre intégration intelligente. Optimisez votre expérience de recherche avec DeftGPT ! * Créez du contenu à tout moment sur Chrome : créez facilement du contenu exceptionnel à l'aide de Chrome en appuyant sur votre raccourci personnalisé. Cette méthode rapide et sans effort vous permet de produire un contenu distinctif et attrayant ou de modifier le texte existant pour des tâches telles que la révision de biographies sur les réseaux sociaux ou la condensation d'articles. Vous pouvez également personnaliser le raccourci selon vos préférences. * Utilisez DeftGPT n'importe où : DeftGPT est votre outil incontournable pour une intégration transparente sur une variété de plates-formes. Utilisez-le dans des applications populaires telles que Google Docs, les clients de messagerie et les réseaux sociaux. De plus, grâce à sa polyvalence, DeftGPT fonctionne sans effort avec des plateformes telles que Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.