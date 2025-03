SaaSquatch

SaaSquatch est un logiciel sophistiqué de marketing de référencement et de fidélisation qui engage vos clients où qu'ils campent – ​​que ce soit dans ou hors de votre application mobile ou Web. Certaines des marques les plus innovantes et les plus renommées au monde utilisent SaaSquatch pour récompenser leurs défenseurs, bâtir des communautés fidèles et accélérer la croissance de leurs revenus. Avec la flexibilité nécessaire pour gérer même les programmes de fidélité et de parrainage les plus avancés, SaaSquatch vous permet de récompenser vos défenseurs pour tout comportement que vous choisissez, puis leur permet de vous aider à développer votre clientèle grâce aux références. Notre moteur de récompenses vous permet de définir des conditions uniques pour gagner, de créer des niveaux de récompenses et d'offrir une variété de récompenses différentes pour créer le programme personnalisé parfait. De plus, les intégrations natives, la sécurité de niveau entreprise, la détection des fraudes et la prise en charge multilingue offrent la puissance et l'évolutivité nécessaires pour évoluer avec vous. Utilisez les données clients dont vous disposez déjà pour lancer des campagnes qui offrent une expérience utilisateur personnalisée, augmentent la fidélité des clients et améliorent les taux de rétention. Augmentez l’adoption de nouvelles fonctionnalités de produits et engagez les utilisateurs à toutes les étapes du cycle de vie du client pour ne jamais manquer une opportunité de croissance.