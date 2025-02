Logiciel de comptabilité - Applications les plus populaires - Syrie

AccountEdge

AccountEdge Pro est un logiciel de comptabilité pour petites entreprises puissant et facile à utiliser pour les ordinateurs de bureau Mac et Windows. Essai gratuit de 30 jours disponible. Avec AccountEdge Pro, les propriétaires d'entreprise peuvent organiser, traiter et rendre compte de leurs informations financières afin de pouvoir se concentrer sur leur entreprise. Son ensemble de fonctionnalités est conçu pour permettre aux utilisateurs de gérer tous les aspects de leur entreprise, notamment la comptabilité, la paie intégrée, les ventes et les achats, la gestion des contacts, le suivi des stocks, les commandes en ligne, la facturation du temps, etc. AccountEdge est conçu pour fonctionner avec tous les types de petites et moyennes entreprises. Il est utilisé par les entreprises qui vendent, construisent et gèrent des articles en stock, fournissent des services professionnels ou facturent le temps passé sur des projets. Fonctionnalités clés Facturation Les ventes sont un élément essentiel de votre entreprise. Créez et envoyez des factures clients pour des produits, des services ou du temps et suivez l'état de paiement des ventes en cours. Dépenses La gestion des achats et des dépenses vous aide à suivre vos stocks et vos frais généraux. AccountEdge vous permet de gérer vos fournisseurs, vos paiements et vos transactions récurrentes. Services bancaires Les services bancaires vous aident à gérer vos entrées et sorties d'argent avec autant de détails que vous le souhaitez. Avec les flux bancaires intégrés et la correspondance automatique, le rapprochement de vos comptes est un jeu d'enfant. Paie Vos employés sont votre atout le plus important, et le maintien de la conformité en suivant leur paie, leurs charges à payer et leurs dépenses est essentiel pour votre entreprise. Grâce à notre service de paie en option, vous serez toujours sur les dernières tables de charges sociales pour un traitement précis. Inventaire Le suivi des stocks vous aide à gérer vos articles et services et à suivre leur stock par emplacement pour vous assurer que vous disposez de suffisamment de produits en stock ou en commande pour répondre aux exigences des clients. Comptabilité Votre plan comptable est au cœur de votre reporting financier. Tenez à jour votre grand livre général et vos budgets, créez des rapports financiers pour vous aider à surveiller votre entreprise et à prendre des décisions éclairées. Gestion des contacts La gestion des contacts vous aide à entretenir de bonnes relations avec les prospects, les clients, les fournisseurs et les employés. Conservez toutes leurs informations au même endroit pour une utilisation plus facile dans vos activités de vente, d'achat et de marketing. Suivi du temps La vente du temps et le suivi des travaux en cours sont essentiels si votre travail est basé sur un projet ou une tâche. Créez des taux de facturation personnalisés et suivez le temps de vos employés à l'aide de feuilles de temps ou de fiches d'activité. Gestion des données Gérez facilement vos données grâce à des importations et des exportations faciles, une analyse à l'écran, des centaines de rapports logiciels et des exportations PowerBI pour obtenir de meilleures informations sur vos opérations.