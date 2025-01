Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel d'expériences Web et de contenu basé sur un compte - Applications les plus populaires - Pérou

Les logiciels destinés aux expériences Web et de contenu basées sur des comptes permettent aux entreprises de générer des interactions en ligne et de contenu personnalisées et de marque à grande échelle, améliorant ainsi les résultats des initiatives marketing basées sur les comptes. Ce logiciel permet aux spécialistes du marketing de créer et de diffuser du contenu adapté aux comptes individuels, accélérant ainsi le processus de vente. Il y parvient en personnalisant le texte, les éléments de marque, les appels à l'action, les images, etc., en affichant un contenu distinctif pour chaque compte ciblé sur le site Web d'une entreprise. De plus, ce logiciel aide les spécialistes du marketing à suivre les pages vues et les conversions par compte, fournissant ainsi des informations précieuses lorsqu'ils interagissent avec leur site Web et leur contenu.