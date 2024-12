Les plus populaires Récemment ajouté Plateformes d'orchestration basées sur les comptes - Applications les plus populaires - Nouvelle-Calédonie

Les plates-formes d'orchestration basées sur les comptes offrent aux entreprises une solution centralisée pour rationaliser leurs efforts de marketing basés sur les comptes, favorisant ainsi l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Ces plates-formes jouent un rôle crucial en aidant les entreprises à cibler des comptes spécifiques, à mettre en œuvre des campagnes de marketing basées sur les comptes (ABM) efficaces et à évaluer et affiner leurs stratégies. Au cœur de leur fonctionnalité se trouve la fourniture d'une gestion unifiée de la liste de comptes, permettant la priorisation et la segmentation des comptes ciblés d'une entreprise. En exploitant les capacités de ces plateformes, les équipes marketing et commerciales peuvent se concentrer sur l'identification et le développement des comptes les plus prometteurs pour leur entreprise. De plus, les plateformes d'orchestration basées sur les comptes facilitent l'exécution de campagnes multicanales. Ils appartiennent souvent à une ou plusieurs des catégories suivantes : logiciels de publipostage basés sur un compte, logiciels de publicité basés sur un compte et logiciels d'expériences Web et de contenu basés sur un compte. Il convient de noter que même si un logiciel peut offrir des capacités d'exécution basées sur les comptes, il ne constitue pas nécessairement une plate-forme ABM complète.