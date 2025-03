Printfection

printfection.com

Printfection est une plateforme de gestion de cadeaux qui simplifie l'achat, la gestion et la distribution de cadeaux et de marchandises de marque. Des clients comme Zendesk, BetterHelp, Hinge et Gusto nous utilisent pour envoyer facilement des cadeaux aux clients, prospects, employés et événements. Cela soutient vos efforts ABM et nous pouvons vous faire gagner des heures de temps dans la gestion des cadeaux, vous aidant ainsi à réaliser et à mesurer un meilleur retour sur investissement de vos efforts de marketing promotionnel. CE QUI NOUS SÉPARE DES AUTRES SOCIÉTÉS SWAG Il existe littéralement des centaines d'entreprises et de sites Web promotionnels. La plupart proposent des services simples d'impression et de distribution de produits promotionnels, c'est-à-dire que vous pouvez apposer votre logo sur des tasses et quelques t-shirts, puis les envoyer à votre bureau. La plupart de ces sociétés de cadeaux ne fournissent AUCUNE technologie. Il n'y a aucun moyen d'offrir stratégiquement des cadeaux aux clients ou prospects, aucune intégration à Salesforce (ou tout autre CRM) et aucune connexion aux outils d'automatisation du marketing comme Marketo, HubSpot, Zapier, etc. Printfection est un service complet de cadeaux de bout en bout. plate-forme de gestion et de distribution où vous pouvez non seulement marquer des milliers d'articles vraiment créatifs, mais vous pouvez également expédier stratégiquement ces objets partout dans le monde via votre pile technologique existante. Chaque client bénéficie également d'un gestionnaire de compte dédié et d'une équipe de réussite des cadeaux, où nous partageons régulièrement les cadeaux qui fonctionnent le mieux pour les événements, les cadeaux, les récompenses clients, etc., et vous tenons au courant des derniers et meilleurs articles. Nous sommes un service promotionnel que très peu d’entreprises ont connu auparavant. SWAG CREATION Parcourez notre vaste catalogue présentant des centaines et des centaines de produits promotionnels impressionnants, ou soumettez une demande de recherche d'articles. Nous ajoutons constamment de nouveaux articles au catalogue en fonction des besoins des clients. Notre processus de configuration des articles rend incroyablement facile l'obtention de votre logo et de vos illustrations d'entreprise sur à peu près tout : T-shirts, sweats à capuche, combinaisons, tasses, bouteilles d'eau, haut-parleurs, produits technologiques, puzzles, ensembles Jenga, etc. Nous pouvons créer des objets vraiment amusants et créatifs comme des pinatas, des tables de massage - allez-y et sortez des sentiers battus ! STOCKAGE ET ENTREPOSAGE DES SWAG Nous pouvons bien sûr envoyer des cadeaux directement à votre bureau ou n'importe où, mais le véritable génie derrière Printfection est que nous stockerons tous vos cadeaux pour vous ! Fini le placard de bureau ou le donjon en désordre. Une fois que vous commandez votre cadeau, les articles sont expédiés à notre centre de distribution. Vous pouvez ensuite vous connecter à la plateforme et consulter l'ensemble de votre inventaire en temps réel. Lorsque vous souhaitez envoyer des cadeaux à des employés, des prospects, des clients, des partenaires ou à un événement, quelques clics suffisent et nous expédions et exécutons toutes les commandes pour vous. C'est aussi simple que cela. SERVICES DE DROPSHIPPING ET D'IMPRESSION DE T-SHIRTS Bien que nous marquions des centaines d'articles, nous avons certains clients qui commencent souvent avec des t-shirts d'entreprise. Nous pouvons imprimer votre logo et vos illustrations sur de nombreux types de t-shirts, y compris toutes sortes de tailles et de tissus. Nous pouvons également expédier tout type de vêtements personnalisés, y compris des sweats à capuche, des pantalons, des combinaisons, etc. Nous sommes l'une des sociétés de dropshipping de t-shirts les plus flexibles du marché. RÉALISATION DE SWAG Il n'a jamais été aussi simple de transmettre les produits de votre entreprise à vos prospects, clients et employés. Vous pouvez expédier votre propre cadeau dans notre entrepôt pour l'utiliser dans des campagnes, et tout nouveau cadeau que vous commandez lors de son utilisation sera stocké pour vous. En quelques clics, vous pouvez envoyer n’importe quel article partout dans le monde ; qu'il s'agisse d'un compte critique que vous essayez de fermer ou d'un client fidèle qui vient de renouveler ou vous a aidé avec une étude de cas. EMBALLAGES ET KITS PERSONNALISÉS Nous facilitons la création de superbes kits personnalisés pour intégrer de nouveaux clients, les utiliser dans vos efforts ABM ou pour ravir les nouvelles recrues. Les kits personnalisés vous permettent de marquer vos boîtes d'emballage avec votre illustration personnalisée, d'ajouter des inserts et des remplissages personnalisés et d'organiser soigneusement tous les articles de votre choix. Parfait pour offrir l’expérience de déballage ultime ! DROPSHIPPING POUR ÉVÉNEMENTS (PRODUITS PROMOTIONNELS DROPSHIP) Nous rendons le dropshipping de cadeaux/produits promotionnels pour des événements incroyablement facile. Vous pouvez envoyer tous les articles que vous souhaitez. Notre fonction d'emballage pour événements signifie que tous vos vêtements arriveront soigneusement roulés et étiquetés par taille et par sexe. Tout ce que vous aurez à faire est donc de sortir vos chemises de la boîte à votre stand et vous êtes prêt pour l'heure du spectacle. Une fois votre événement terminé, vous pouvez simplement renvoyer tous les cadeaux inutilisés à notre centre de distribution, réduisant ainsi considérablement les dépenses inutiles. Si vous sélectionnez la livraison garantie, vos articles arriveront à une date précise. Vous n'aurez plus jamais à vous démener pour obtenir des cadeaux pour aller et revenir d'un événement ! INTÉGRATION DE SALESFORCE ET INTÉGRATIONS D'OUTILS DE MARKETING Laissez vos commerciaux demander des cadeaux directement via Salesforce. Ou automatisez les cadeaux de cadeaux via Marketo, HubSpot, Intercom ou tout autre outil tirant parti de notre intégration Zapier. Vous pouvez également créer une boutique de cadeaux d'entreprise en tirant parti de notre intégration Shopify. Printfection est le moyen le plus simple d'envoyer des cadeaux à n'importe qui, n'importe où dans le monde.