Un logiciel de publipostage basé sur un compte permet aux organisations d'envoyer du courrier direct personnalisé ou des cadeaux à des contacts importants au sein de comptes spécifiés. Ce logiciel aide les entreprises à améliorer la visibilité de leur marque au sein de comptes ciblés et à augmenter les taux d'engagement avec ces comptes spécifiques. Les spécialistes du marketing peuvent tirer parti d'un logiciel de publipostage basé sur un compte pour établir un contact avec un compte avant que les équipes commerciales n'approchent directement les décideurs clés de ces comptes. Cette approche n'est qu'une méthode d'exécution potentielle au sein d'une stratégie marketing basée sur les comptes, aux côtés d'autres méthodes telles que la publicité basée sur les comptes et les expériences Web et de contenu basées sur les comptes. Les entreprises ont la possibilité d’adopter une seule ou une combinaison de ces tactiques d’exécution en fonction de leurs objectifs et préférences spécifiques.