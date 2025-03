Logiciel d'analyse basé sur le compte - Applications les plus populaires

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic permet aux entreprises les plus grandes et à la croissance la plus rapide de convertir leurs meilleurs comptes plus rapidement en recherchant et en s'engageant tout au long du parcours client avec les membres les plus influents du comité d'achat. La plateforme ML, une plateforme mondiale multicanal d'activation et de mesure des médias ABM, permet aux spécialistes du marketing au sein des entreprises d'exploiter des données propriétaires uniques pour identifier les comptes les plus susceptibles d'acheter, maximiser l'engagement sur plusieurs canaux et accélérer les cycles de vente pour avoir un impact positif sur le retour sur investissement.