Logiciel d'analyse basé sur le compte - Applications les plus populaires - Syrie

Uberflip vous permet de créer rapidement des expériences de contenu contextuel à grande échelle. Concluez des transactions plus rapidement en proposant un contenu pertinent qui connecte mieux vos clients potentiels. Le contenu est l’épine dorsale de toute démarche de mise sur le marché. Si vous souhaitez vous démarquer et établir des relations significatives avec vos prospects et clients, vous devrez proposer des expériences personnalisées en proposant le bon contenu au bon moment. Gestion de l'expérience - Centralisez et organisez le contenu de diverses sources pour personnaliser les destinations en quelques minutes. La centralisation et la gestion du contenu sont essentielles à la personnalisation. Uberflip est une plateforme unique pour centraliser et organiser tout votre contenu. Uberflip s'intègre aux plateformes de contenu tierces afin que vous puissiez facilement importer, gérer et étiqueter vos ressources. À partir de là, vos équipes de marketing, de vente et de réussite client ont un accès facile au contenu approuvé et peuvent commencer à créer des destinations incroyables pour chaque campagne et salle de vente numérique avec une expérience de glisser-déposer sans code. Le résultat ? Moins de gaspillage de contenu, des lancements de campagnes plus rapides et une équipe commerciale dotée du meilleur contenu pour ses prospects. Principales fonctionnalités : - Intégrations de contenu (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Gestionnaire de balises et filtres intelligents - Pages Uberflip - Uberflip Sales Assist (salles de vente numériques) - Optimisation SEO Accélération du parcours - Créez des destinations de contenu organisées pour chaque acheteur – et engagez-les sur tous les canaux. Uberflip vous permet de stimuler la consommation de contenu grâce à des recommandations de contenu qui maintiennent vos visiteurs sur votre site. Grâce aux intégrations robustes de la plateforme d'automatisation du marketing (MAP), chaque interaction avec le contenu peut déclencher la prochaine étape parfaite pour accélérer le parcours client. Améliorez vos taux de conversion et accélérez la génération de revenus en fournissant un contenu personnalisé qui réduit les frictions dans le parcours de l'acheteur.