Le logiciel de planification académique rationalise la mission des cours, des salles et des instructeurs dans des établissements d'enseignement. En utilisant ce logiciel, les administrateurs peuvent définir efficacement les plages horaires de classe et développer des horaires optimaux pour chaque étudiant en fonction de leurs besoins et de leurs ressources disponibles. Cela est particulièrement bénéfique pour les grandes établissements de gestion des horaires pour des milliers d'étudiants et de personnel, ce qui rend le processus de planification plus rapide et plus efficace. Généralement utilisés par les administrateurs de l'école, du collège et de l'université, les logiciels de planification académique aident à prévenir la double réservation de la salle, garantit que les instructeurs sont affectés aux cours appropriés et aident les étudiants à obtenir des horaires qui correspondent à leurs intérêts et aux exigences. Ces systèmes s'intègrent souvent aux systèmes d'information des étudiants pour faciliter le partage des données des étudiants et des professeurs.