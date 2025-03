TeamSense

teamsense.com

Annuler avec du texte. 100% de conformité. 0 conflits des employés. La gestion des appels est un temps risqué et désordonné que tout le monde déteste! TeamSense est une plate-forme de gestion et de communication de masse basée sur le texte construite pour les travailleurs de première ligne dans la fabrication, la construction, l'entreposage et la logistique. -Déduce sans appel de non-présentation jusqu'à 70% en supprimant l'anxiété du processus -Réduire l'absentéisme jusqu'à 20% en montrant que les employés ont leurs points et leurs antécédents avant de signaler une absence. - Translations en 29 langues et comptage! En tirant parti de la familiarité et de l'accessibilité de la messagerie texte, TeamSense décompose les obstacles traditionnels à la gestion de la main-d'œuvre et en inaugurant une nouvelle ère de connectivité dans l'industrie manufacturière via SMS. Le texte est convivial, rapide à déployer et simple à gérer, et les employés horaires l'embrassent réellement! Nous permettons aux RH de gérer de manière transparente la fréquentation et les absences des employés tout en soulevant et en stimulant la productivité des superviseurs, et en réduisant le risque juridique.