Logiciel de test A/B - Applications les plus populaires - Suède

VWO

vwo.com

Exécuter un programme d’expérimentation est délicat. Que votre objectif soit d’augmenter la conversion d’un site Web ou d’améliorer l’expérience utilisateur, vous avez tellement de choses à faire pour bien faire les choses. C'est pourquoi des milliers de grandes marques mondiales telles que WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp et d'autres se tournent vers VWO pour exécuter et faire évoluer leur expérimentation numérique. VWO est la principale plateforme mondiale de test Web et d'optimisation des conversions qui permet aux entreprises en croissance d'optimiser leur expérience Web sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et autres appareils, afin d'offrir une expérience unique. Recueillir des informations sur les utilisateurs, hiérarchiser les hypothèses, planifier une feuille de route, réaliser des tests, analyser les résultats - VWO vous permet de couvrir l'ensemble des 9 mètres. VWO est soigneusement conçu pour faciliter l’expérimentation. Vous pouvez lancer un test en quelques minutes sans aucune aide du service informatique. Avec des certifications telles que BS et ISO, VWO est entièrement conforme au RGPD et offre une sécurité robuste par conception et par défaut. Avec une assistance 24h/24 et 7j/7 de pointe et un taux de satisfaction client de 98 %, traitant un milliard de demandes par jour tout en garantissant une disponibilité de 100 % : VWO est conçu pour les entreprises ! La clientèle mondiale de VWO comprend des marques telles que Vodafone, Samsung, Toyota et eBay et a aidé plus de 4 500 marques à travers le monde à réaliser plus de 600 000 expériences à ce jour.