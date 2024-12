Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel 401(k) - Applications les plus populaires - Mozambique

Le logiciel 401(k) permet aux organisations de proposer et de gérer des plans de retraite pour leurs employés tout en garantissant le respect des réglementations gouvernementales. Ces plateformes sont utilisées pour concevoir le plan de retraite d'une entreprise, sélectionner les options d'investissement, intégrer les employés, gérer les cotisations et suivre la participation des employés via un tableau de bord administratif. Ils fournissent également une interface permettant aux employés de gérer leurs cotisations, de prendre des décisions d'investissement et de gérer des actions telles que les roulements, les prêts et les distributions. Contrairement aux régimes de retraite, qui sont financés par l'employeur et offrent une prestation mensuelle garantie à la retraite, les régimes 401(k) impliquent des cotisations des employés et permettent aux employés de contrôler leurs investissements.