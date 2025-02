Logiciel 3PL - Applications les plus populaires - Saint-Christophe-et-Niévès

Etail Solutions

Etail Solutions est une plateforme d'intégration commerciale leader, résolvant certains des problèmes d'intégration et d'automatisation les plus complexes du commerce électronique pour les marques, les 3PL et les grands revendeurs depuis 2010. Notre mission est de rendre chaque transaction de commerce numérique idéale à la fois pour le consommateur et le vendeur. En utilisant le ratio Ideal Order™ comme KPI de référence, nos objectifs sont de maximiser l’efficacité, la rentabilité et la satisfaction du client pour chaque commande. Pour ce faire, Etail Solutions a créé un arsenal conséquent d'outils, spécialement conçus pour gérer les relations de données plusieurs-à-plusieurs dans le monde en ligne : • Notre plateforme d'intégration se distingue par sa capacité à gérer plusieurs protocoles (API/EDI/ fichiers plats, etc.), regroupez et normalisez les données entre les sources et intégrez de manière transparente votre écosystème de commerce électronique dans un réseau intégré que vous contrôlez, surveillez et gérez à partir d'une plate-forme unique et centralisée, tout en vous offrant l'intégrité transactionnelle et intégrations à vos systèmes centraux d'enregistrement pour garder vos finances, vos stocks et toutes les autres données à jour. • Nos capacités de gestion de catalogue et d'inventaire vous offrent un contrôle inégalé pour gérer la façon dont vous vendez, allouer, publier et optimiser les stocks, sur tous les canaux de vente et types de canaux de vente, ainsi que pour gérer et planifier efficacement le placement et l'exécution de vos stocks sur un support multi- réseau de localisation. Cela vient de la possibilité de lier chaque annonce sur tous les canaux en ligne et chaque source de disponibilité des stocks à un seul SKU principal dans l'unité de mesure de base pour chaque article que vous vendez. • Notre système de gestion des commandes est une plate-forme complète de gestion des commandes distribuées (DOM) et optimisera chaque commande selon : • N'importe quelle méthode (inventaire détenu ou appartenant à un fournisseur, votre centre de distribution, un distributeur, un détaillant ou un expéditeur direct ou même cross- d'accueil) • Tous les emplacements ou types d'emplacements – 3PL, distributeurs, plusieurs DC et même sur plusieurs systèmes d'enregistrement. • Tout emballage (cartonisation) – optimisez la taille des boîtes, les quantités ou même le cerclage pour minimiser les coûts de transport. • Tous les transporteurs et niveaux de service, vous permettant d'économiser de l'argent sur chaque commande. Plus votre réseau de distribution est étendu, plus nous pouvons vous faire économiser de l'argent. • Planification des stocks multi-sites – Minimisez les coûts d'exécution et de possession en comprenant la demande idéale par SKU et par emplacement d'exécution. Regroupez facilement la demande sur tous les canaux et comprenez la vitesse réelle par emplacement pour un SKU, en fonction du stock qui aurait dû être expédié depuis chaque emplacement, et non de ce qui a été expédié depuis chaque emplacement. • Nos informations et analyses de commandes idéales peuvent simuler le meilleur scénario pour toutes vos opérations de commerce électronique et vous donnent les données sur la façon de le réaliser dans la vie réelle pour chaque commande ! La commande idéale vous aidera à prendre des décisions éclairées sur la façon de minimiser la perte de revenu net et de maximiser les profits du commerce électronique de votre entreprise – depuis les opérations de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la gestion des stocks, en passant par l’exécution des commandes et la livraison. • Et bien plus encore : PIM multicanal, contrôles de tarification mondiaux avec multidevises, intégrations ERP et WMS, gestion du cycle de vie des annonces, retarification compétitive et automatisée, contrôles de taxonomie, automatisation et contrôles des tâches et bien plus encore... Etail Solutions a développé au fil des années en résolvant un problème commercial complexe après l'autre. Nous construisons chaque fonctionnalité et fonction pour optimiser la capacité de nos clients à croître et à évoluer de manière rentable, avec pour mission de créer un environnement commercial idéal pour chacun de nos clients ! Succès client : après seulement 1 an sur notre plateforme, le taux de croissance moyen des clients était de 138 %. Après avoir été sur la plateforme pendant 2 ans, le taux de croissance moyen des clients a encore augmenté de 70 % par rapport à la fin de leur première année. Par rapport au début de leur première année, le taux de croissance moyen des clients était de 282 % au cours des deux premières années.