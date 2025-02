Fictiv

fictiv.com

Fictiv est le système d'exploitation pour la fabrication sur mesure qui rend l'approvisionnement et la fourniture de pièces mécaniques plus rapides, plus faciles et plus efficaces. Notre système intelligent, soutenu par les meilleurs talents opérationnels, orchestre un réseau de partenaires hautement sélectionnés et gérés dans le monde entier pour une fabrication rapide et de haute qualité, du devis à la livraison. À ce jour, Fictiv a fabriqué plus de 20 millions de pièces pour des entreprises en démarrage et de grandes entreprises, les aidant ainsi à innover avec agilité et à commercialiser leurs produits plus rapidement.