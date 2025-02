Logiciel d'impression 3D - Applications les plus populaires - Sainte-Hélène

Onshape

onshape.com

Onshape permet aux entreprises les plus innovantes de concevoir de meilleurs produits plus rapidement. Onshape est la seule solution de développement de produits cloud native qui intègre la CAO, la gestion des données et l'analyse sur une seule plateforme. Leader de la CAO et du PDM cloud natifs, Onshape est le seul système conçu pour exploiter pleinement tous les avantages que le cloud a à offrir. Onshape élimine les problèmes de contrôle de version et de perte de données courants dans la CAO basée sur fichiers, permettant ainsi aux équipes d'accélérer la mise sur le marché et de satisfaire leurs clients. Aujourd'hui, Onshape est la plateforme de développement de produits CAO/PDM qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec une croissance 7 fois supérieure à celle de l'ensemble du secteur de la CAO. Avec plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde, les plus grandes entreprises du monde entier comptent sur Onshape pour rationaliser et optimiser leur processus de développement de produits. Fondée en 2012, Onshape a été acquise par PTC en novembre 2019 et fonctionnera comme une unité commerciale SaaS au sein de l'entreprise.