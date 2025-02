Logiciel de modélisation 3D - Applications les plus populaires - Timor oriental

Coohom

coohom.com

Coohom est une plateforme leader de visualisation 3D et de design d'intérieur qui permet aux entreprises et aux concepteurs de créer sans effort des plans d'étage 3D en quelques minutes et de restituer des projets de conception avec des détails époustouflants jusqu'à une résolution de 16K en quelques secondes. Coohom propose un outil de conception 3D dédié aux cuisines et aux salles de bains qui simplifie la complexité et stimule une croissance commerciale évolutive pour les fabricants et les revendeurs. Avec des outils tels que 3D Viewer et AR, il peut réduire les coûts de matériaux et améliorer les conversions de ventes. La fonctionnalité Inspiration Spaces optimise l’engagement produit et la génération de leads. Plus de 8 millions de designers et 35 000 entreprises dans le monde font quotidiennement confiance à Coohom, ce qui en fait une communauté de confiance. Coohom propose des services professionnels aux particuliers et aux entreprises. Ses solutions de visualisation 3D ont été présentées dans des publications prestigieuses, notamment Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business et Fame+. Coohom est également un fier partenaire industriel de l'American Society of Interior Designers (ASID).