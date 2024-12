Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de modélisation 3D - Applications les plus populaires - Nouvelle-Calédonie

Les logiciels de modélisation 3D englobent des programmes conçus pour créer des modèles tridimensionnels de base d'objets ou de personnages. Ces outils incluent souvent des fonctionnalités supplémentaires telles que la peinture 3D pour ajouter des textures, de l'éclairage et des couleurs, permettant la création de modèles détaillés et réalistes. Une fois les modèles terminés, ils peuvent être animés et prendre vie à l’aide d’outils de rendu et d’animation 3D. Des secteurs comme la télévision et le cinéma, les jeux vidéo, le marketing et la réalité virtuelle s'appuient de plus en plus sur ces outils 3D pour leurs projets. Les graphistes peuvent utiliser des modèles 3D non rendus directement pour les sites Web et les images multimédias. Cependant, les logiciels spécifiquement conçus pour la conception architecturale de bâtiments, le génie civil ou d'autres fonctions liées à la CAO ne sont pas classés dans la catégorie des logiciels de modélisation 3D.