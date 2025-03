Logiciel d'outils de feedback 360° - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Macorva

La plate-forme alimentée par l'IA de Macorva révolutionne la façon dont les entreprises gèrent la gestion des performances, les commentaires et la satisfaction du client. Ses solutions réunissent les commentaires sans friction, les analyses avancées et l'intelligence artificielle pour transformer les informations en ressources ciblées et plans de réponse qui aident l'organisation à tirer le meilleur parti de ses données d'expérience. Au lieu de s'enliser dans les données, il utilise Radiant IA pour libérer le temps et se concentrer davantage sur les actions qui créent un changement percutant. De la connexion de chaque employé et gestionnaire avec les prochaines étapes éprouvées pour fermer la boucle de rétroaction et améliorer les résultats, Radiant IA est l'entraîneur personnel pour conduire de meilleures expériences des employés et des clients. Macorva Ex est une plate-forme d'expérience des employés avancée et alimentée en AI, avec des enquêtes, des vérifications de pouls, une notation d'engagement, une analyse comparative, une analyse des conducteurs, des ENP, une rétroaction à 360 °, etc. Il construit sans effort les expériences de rétroaction dynamiques, conviviales et engageantes et débloque des informations clés avec des rapports automatisés et intuitifs. Il passe moins de temps à l'analyse et plus de temps à agir avec Radiant IA en connectant chaque employé et gestionnaire avec les prochaines étapes éprouvées pour fermer la boucle de rétroaction et améliorer les résultats. Avec des fonctionnalités telles que les notifications d'enquête SMS et la possibilité d'identifier les employés hors concours, Macorva ex le permet de mieux gérer l'équipe, de reconnaître les superstars silencieuses et d'atténuer les risques de vol. Macorva CX offre une expérience client omnicanal engageante (CSAT / CES), une expérience de marque (score de promoteur net), une expérience de produit et des enquêtes d'expérience numérique pour saisir des informations exploitables tout au long du parcours client. Il fabrique des tableaux de bord personnalisés détaillés en quelques secondes et génère des rapports d'IA pour repérer les tendances et identifier les valeurs aberrantes. Son IA avancée crée même des scripts de communication personnalisés pour répondre à chaque enquête individuelle. Il obtient des taux de réponse plus élevés avec des enquêtes sur mobile d'abord et stimule la réputation en ligne sans effort avec des revues sociales générées par l'IA. Macorva CX offre une compréhension plus approfondie du parcours du client, aidant à améliorer leur expérience et l'entreprise. Macorva MX est conçu pour rationaliser le processus de gestion et augmenter les performances de l'équipe avec des ressources générées par l'IA et un stockage centralisé pour toutes les données de performance des employés. Sa plate-forme écoute et apprend des données, intègre des objectifs de l'entreprise et des valeurs culturelles pour générer automatiquement des revues de performance, des plans de développement, des OKR, des objectifs intelligents, etc. Ces fonctionnalités générées par l'IA permettent au gestionnaire de plus de 100 heures par an, ce qui permet des décisions éclairées et de stimuler les performances pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Macorva s'intègre de manière transparente à plus de 80 plates-formes IRM et CX, rationalisant des flux de travail et simplifiant la gestion des données en synchronisant automatiquement les informations des employés et des clients. Toute son interface prend en charge plusieurs langues et une localisation complète.