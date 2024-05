Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Créez des factures, des achats et des devis en moins de 10 secondes. Partagez sur WhatsApp avec des liens de paiement et soyez payé plus rapidement ! Swipe est une application simple de facturation et de paiement destinée aux petites entreprises en Inde. Nous permettons aux entreprises locales de facturer facilement leurs clients via WhatsApp. Avec Swipe, les entreprises peuvent envoyer un message WhatsApp avec un lien permettant à leurs clients de payer instantanément avec une variété de méthodes de paiement.

Site Web : getswipe.in

