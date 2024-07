SWAPP est un outil basé sur l'IA qui vise à fournir des documents de construction et des modèles BIM précis, détaillés et efficaces en quelques minutes. En automatisant les tâches de planification les plus fastidieuses et les plus longues, cette technologie vise à réduire considérablement la durée des projets et les heures de travail manuel, conduisant à terme à des économies de coûts allant jusqu'à 75 % et à une livraison de projet trois fois plus rapide. Les architectes qui intègrent les technologies SWAPP peuvent bénéficier d'une augmentation de la rentabilité, de la croissance et des compétences technologiques de l'entreprise, leur permettant de se concentrer sur la planification de conceptions créatives, plutôt que sur la gestion de processus de production de dessins détaillés. De plus, SWAPP propose également des révisions transparentes, permettant aux architectes d'apporter des modifications facilement et immédiatement sur une plate-forme basée sur l'IA. SWAPP peut être bénéfique pour les entreprises liées à l’architecture, en particulier celles spécialisées dans la construction de bâtiments multifamiliaux et de structures éducatives. SWAPP a été reconnu comme l'un des outils d'IA les plus audacieux pour automatiser le travail de conception détaillée et produire des dessins par des experts du secteur. Les fonctionnalités révolutionnaires de l'outil, telles que la mise en œuvre de pratiques BIM avancées et la mise à jour automatique des dessins et des détails au fur et à mesure des révisions, pourraient façonner l'avenir de l'architecture. SWAPP a également acquis la réputation d'être un assistant fiable qui livre les projets à temps.

Site Web : unrealme.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Swapp. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.