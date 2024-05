Le système de billetterie IA d'équipe à équipe de nouvelle génération qui dynamise vos conversations sur Slack. Vous aider à trouver les bonnes réponses, à améliorer les collaborations et à obtenir des délais de résolution plus rapides. Vos collaborateurs sont tous sur Slack, pourquoi les obliger à gérer les tickets ailleurs ? Avec un système de billetterie natif Slack, vous augmentez la collaboration entre les équipes et favorisez un processus de billetterie efficace. Avec un nouveau modèle unique de travail avec les tickets, Suptask permet à des équipes complètes d'être engagées et impliquées dans le processus de correction des tickets. Avec une solution de billetterie qui s'exécute nativement dans votre espace de travail Slack où les utilisateurs peuvent activer les tickets dans leurs conversations pour demander, attribuer, hiérarchiser, visualiser, rechercher et répondre aux tickets - sans quitter Slack. Nous créons des délais d'exécution plus rapides pour résoudre les tickets, rapprocher les équipes les unes des autres et améliorer la satisfaction de vos clients.

Site Web : suptask.com

