SupplyPike est une plateforme de gestion des déductions qui permet aux fournisseurs d'identifier et de récupérer sans effort les déductions des détaillants tout en évitant les pertes de revenus dans leur chaîne d'approvisionnement. SupplyPike assiste les équipes financières, de chaîne d'approvisionnement et de clientèle de 500 principaux fournisseurs de détail, notamment Blackstone Products, Eagle Family Foods, E.T Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder, etc.

Site Web : supplypike.com

