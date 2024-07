SubtitleBee est un outil basé sur l'intelligence artificielle conçu pour ajouter automatiquement des légendes et des sous-titres aux vidéos. Il permet aux utilisateurs de sous-titrer sans effort leur contenu dans de nombreuses langues différentes, optimisant ainsi l'accessibilité des utilisateurs et améliorant la portée mondiale de leurs médias. De plus, cet outil favorise la personnalisation créative des styles de sous-titres et offre la possibilité d'ajouter des titres de titre à différents moments de la vidéo. En utilisant des capacités algorithmiques avancées, SubtitleBee peut détecter avec précision la langue utilisée dans une vidéo et ajouter des sous-titres correspondants. Au-delà de l'ajout de sous-titres, SubtitleBee permet également de traduire les sous-titres existants en plusieurs langues. L'outil aide également à améliorer les vidéos en ajoutant une barre de progression personnalisable. Il prend en charge divers formats vidéo et facilite l'exportation et le partage de vidéos sur les plateformes de médias sociaux. D'autres fonctionnalités notables incluent un recadrage vidéo avancé pour différentes plates-formes de médias sociaux, la possibilité d'ajouter des surtitres pour un engagement amélioré du spectateur, une transcription audio automatisée et une approche axée sur la confidentialité qui garantit les droits de contenu des utilisateurs. SubtitleBee est considéré comme étant populaire parmi les influenceurs et les vloggers pour améliorer l'engagement des spectateurs grâce à des vidéos sous-titrées.

Site Web : subtitlebee.com

