SoundCommerce a été fondée à Seattle en 2018 par des vétérans d'Amazon et du commerce numérique qui estiment que chaque organisation devrait être capable de « penser et agir comme Amazon ». SoundCommerce est une plateforme de données de vente au détail qui accélère la maturité des activités et des données afin que vous puissiez prendre des décisions menant à une croissance rentable. Notre plateforme, conçue pour les détaillants de toute taille ou complexité, transforme votre infrastructure de données unique en un environnement sans code facile à utiliser et accessible à tous – aucun diplôme d'ingénieur n'est requis. Mieux encore, vous avez la possibilité d'agir de manière native depuis la plate-forme SoundCommerce ou de transférer les données vers l'une des applications que vous utilisez déjà et d'y prendre des mesures. Avec SoundCommerce, les détaillants sont convaincus que chaque décision et chaque dollar génère une croissance rentable. Nos clients (dont Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers, et bien d'autres) passent d'indicateurs retardés basés sur les revenus à des indicateurs prédictifs basés sur les bénéfices en utilisant la plateforme SoundCommerce.

Site Web : soundcommerce.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à SoundCommerce. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.