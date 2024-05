Nous proposons des solutions de centre de contact, incluant à la fois le service client et le marketing. Notre gamme de produits comprend AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Nous nous engageons à fournir une solution omnicanale et intelligente, garantissant des interactions client transparentes sur différents canaux. Nous avons des clients notables tels que Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T et Air Liquide. De plus, nous avons établi des partenariats avec des géants du secteur comme AWS, Alibaba Cloud et Meta. Nous voulons donner aux entreprises les moyens d’offrir de meilleures expériences client et des niveaux de satisfaction plus élevés. En fournissant des solutions de pointe, nous espérons contribuer au succès de nos clients dans le monde entier.

Site Web : sobot.io

