SmatBot, une filiale de ByteQuark Solutions, est un acteur leader dans le secteur des chatbots alimentés par l'IA, avec une présence mondiale aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Inde avec plus de 5 000 utilisateurs actifs. Notre plateforme AI Chatbot omnicanal et multilingue (plus de 50 langues) est un outil facile à utiliser, sans codage et riche en fonctionnalités qui fournit une assistance instantanée et en temps réel sur tous les canaux (site Web, application mobile, Messenger, Instagram, WhatsApp, etc). Certaines de nos capacités incluent : ✅ Génération de prospects, ✅ Support client, ✅ Réponse aux FAQ, ✅ Chat en direct ✅ Marketing et messages promotionnels Whatsapp ✅ Analyse OCR, ✅ Validation OTP par e-mail et SMS ✅ Suivi Adwords, ✅ Cartographie des intentions ✅ Automatisation basée sur le contexte Idéal pour : ✅ E-commerce D2C, ✅ Éducation ✅ Logistique ✅ Immobilier ✅ Hôtellerie ✅ Santé ✅ Fintech

Site Web : smatbot.com

