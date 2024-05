Smart Assessor est le leader du marché en matière de technologie exceptionnelle de portefeuille électronique, suivant la progression tout au long du parcours d'apprentissage pour les normes d'apprentissage, les stages, les NVQ, les AEB, les SQA, les cours commerciaux et bien plus encore. Smart Assessor est livré « prêt à l'emploi » avec à la fois des qualifications et des normes qui peuvent facilement être adaptées pour concevoir des cours sur mesure pour les employeurs. Le portefeuille électronique Smart Assessor est utilisé par les apprentis, les employeurs, les évaluateurs, les mentors, les formateurs, les agents d'assurance qualité et les gestionnaires pour suivre la progression des connaissances, des compétences et des comportements, gérer 20 % de réduction sur la formation en cours d'emploi, surveiller les évaluations de passerelle, éliminer les portefeuilles papier avec la conformité d'audit de l'Ofsted. tableaux de bord. Portfolio en ligne primé permettant aux apprenants de travailler avec leurs évaluateurs, mentors et enseignants pour terminer leur cours sans papier. Les apprenants peuvent prouver leurs compétences, leurs connaissances et leurs comportements, qui sont examinés électroniquement par leurs évaluateurs et leurs employeurs. Les normes de l'employeur suivent les progrès via des passerelles vers l'évaluation finale, les cadres suivent la progression des unités garantissant une réussite dans les délais. Les fonctionnalités clés incluent des formulaires électroniques, des signatures numériques, des applications hors ligne, des salles de conférence Web intelligentes, une bibliothèque de preuves numériques, des ressources en ligne, des activités centrées sur l'apprenant, un plan d'apprentissage interactif en ligne, un tableau de bord de l'employeur, un gestionnaire de passerelle, des modèles de cours, des plans d'échantillonnage d'assurance qualité interne, une révision. planificateur, analyse des compétences, EILP, cartes de progression et bien d'autres fonctionnalités riches pour rendre votre livraison exceptionnelle.

Site Web : smartassessor.co.uk

