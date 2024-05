Sitenna US

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

B2B SaaS pour une infrastructure moderne permettant de déployer et de gérer des sites. Les infrastructures modernes (y compris la recharge sans fil 5G et les véhicules électriques) ont un problème. Alors que les analystes annoncent une croissance exponentielle des déploiements dans les années à venir, la vérité est que le processus d'acquisition et de gestion des sites est actuellement manuel, archaïque et pénible. Sitenn a développé un logiciel pour numériser le processus, réduisant l'acquisition de site de 24 mois actuellement à quelques semaines. Nous travaillons avec l'immobilier, les collectivités locales, les fournisseurs d'infrastructures et les opérateurs.

Site Web : sitenna.com

