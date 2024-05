Simpl est le principal réseau de paiement en un clic en Inde, destiné à rendre les paiements invisibles et intelligents. Elle s'engage en faveur de la simplification et de la démocratisation de la transformation numérique dans le domaine des paiements. En tant que principale plateforme d'expérience consommateur en Inde, Simpl a pour mission de permettre aux commerçants d'établir des relations de confiance avec les clients, une transaction à la fois. Avec plus de 26 000 commerçants disponibles et des millions d'utilisateurs de confiance dans toute l'Inde, Simpl envisage de créer une expérience de paiement numérique inclusive pour l'Inde qui renforce et favorise la confiance entre les commerçants et leurs clients. Simpl fournit une solution complète pour la conversion du commerce électronique. Il permet aux commerçants d'offrir à leurs clients un paiement en un seul clic, une protection des acheteurs et une fonctionnalité de paiement ultérieur pour leur permettre de se sentir en sécurité et en confiance lors de leurs achats en ligne. Grâce à Simpl, les commerçants peuvent offrir aux consommateurs une expérience utilisateur simple, sécurisée et intuitive.

Site Web : getsimpl.com

