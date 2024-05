Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SignalZen est une solution de chat en direct pour votre site Web qui vous permet de parler aux visiteurs de votre site Web directement depuis Slack. En créant un compte sur SignalZen et en insérant un petit morceau de code HTML dans le code de votre site Web, vous commencerez à recevoir des sessions de chat de vos clients en ligne sur Slack. Cette application Slack vous permet de parler aux visiteurs de votre site Web en temps réel et de 2 manières d'intégration : via des canaux de discussion dédiés ou des fils de discussion sur un seul canal.

Site Web : signalzen.com

