Alternatives - Sezzle

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments est une plateforme de paiement B2B complète qui simplifie et automatise les paiements pour vous et vos clients. Offrez à vos clients une plateforme en marque blanche et sécurisée pour payer leurs factures avec de nombreux modes de paiement (ACH, cartes de crédit et paiement éche...