Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Sequin est la première carte de débit conçue pour récompenser les femmes pour lesquelles nous dépensons jusqu'à 6 % de remise en argent dans les produits de beauté, les pharmacies, les salles de sport, les salons locaux et plus encore ! Les titulaires de carte ont accès à des chèques à intérêt élevé, à une éducation financière et à une communauté de femmes ambitieuses. De plus, chaque carte à paillettes est personnalisée avec un mantra d'argent !

Site Web : sequincard.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sequin. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.