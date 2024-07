Seek AI est une interface en langage naturel pour interroger des données structurées. Posez des questions dans un anglais simple et Seek interrogera les données et vous donnera les réponses que vous recherchez. Les équipes de données deviennent des approbateurs et des éditeurs SQL pour vérifier facilement que les utilisateurs professionnels reçoivent des informations exactes. Seek s'occupe du travail de données banal afin que les équipes chargées des données puissent effectuer un travail significatif plus rapidement et plus efficacement. Avec un graphique de connaissances auto-apprenant et une interface conversationnelle conviviale qui s'adapte aux utilisateurs professionnels et aux membres de l'équipe de données les plus techniques, Seek aide les entreprises à obtenir des réponses rapidement.

Site Web : seek.ai

