Scratchpay est un service financier fourni par Scratch Financial, Inc. hébergeant ses charges de travail sur l'infrastructure de cloud public Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay est une startup américaine qui propose des prêts aux particuliers pour des soins médicaux (initialement pour les animaux de compagnie et maintenant étendus aux personnes). La société est entièrement intégrée sur GCP et dispose d'un plan de support et de services de Google. Scratchpay héberge tous les services dans GCP Cloud et la solution est publiquement en production depuis plusieurs années. L'entreprise améliore continuellement son offre de services. De nombreux services GCP différents sont activement utilisés et d'autres sont en cours d'évaluation. Scratchpay dispose d'une équipe interne d'experts travaillant sur le développement de logiciels, l'analyse de données et le développement commercial. L'entreprise dispose également de membres d'équipe internes spécialisés dans la sécurité de l'information. Cependant, l'équipe ne compte aucun expert dédié à GCP ou à d'autres experts en cloud computing. Toujours intéressé à améliorer son utilisation des services GCP en suivant les meilleures pratiques et en mettant l'accent sur la sécurité et l'optimisation, Scratchpay recherchait une évaluation de sécurité réalisée par un consultant expert GCP.

Site Web : scratchpay.com

