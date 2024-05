Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Gérez votre personnel, votre paie et vos dépenses en un seul endroit. Une solution facile à utiliser pour la gestion des employés. Présence du personnel. Embaucher du personnel. Salaire anticipé. SalaryBook est une application de paie, de présence des employés et de gestion des dépenses destinée à 60 millions de PME indiennes. Les PME voient dans notre application une solution unique pour gérer leur entreprise. Depuis l’intégration transparente des employés jusqu’à la gestion de leur paie et de leurs présences. Notre application comprend des fonctionnalités intéressantes telles que le marquage de présence basé sur le selfie et la localisation. Dites adieu aux systèmes de pointage traditionnels et remplacez-les par un simple clic sur l'application mobile SalaryBook.

Site Web : salarybook.co.in

