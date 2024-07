RoomGPT est une plateforme de design d'intérieur basée sur l'IA qui permet aux utilisateurs de repenser et de transformer virtuellement n'importe quelle pièce à l'aide d'une seule photo. Les principales caractéristiques comprennent : * Redessinez vos pièces en téléchargeant une photo et en expérimentant différents styles et dispositions de conception. La plateforme est alimentée par une technologie d’IA avancée. * Plus de 2 millions de personnes ont utilisé RoomGPT pour réaménager leur maison, nombre d'entre elles louant l'outil pour sa facilité d'utilisation et son efficacité. * Les témoignages d'utilisateurs soulignent comment RoomGPT aide à lutter contre l'indécision lors de la décoration, vous permet de voir les pièces dans différents thèmes avant de les rénover et fournit un excellent « réimaginateur de photos de pièce » alimenté par l'IA. * La plateforme est créée par Hassan ( [email protected] ) et est alimentée par les technologies Replicate et Bytescale AI. * RoomGPT vise à simplifier le processus de conception d'intérieur en tirant parti de la puissance de l'IA pour permettre aux utilisateurs d'expérimenter facilement différents styles de conception et de visualiser les modifications apportées à leurs espaces.