Gestion de projet intelligente pour les entreprises qui souhaitent se développer. Roll gère les projets, suit le temps, définit et attribue des tâches et vous permet de voir les performances de chaque projet. Roll est parfait pour les entreprises créatives, les cabinets de conseil, les agences numériques, les ingénieurs civils et autres entreprises de services qui souhaitent comprendre et gérer les performances de leur entreprise.

Site Web : rollhq.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Roll. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.