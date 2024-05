Rio permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies et des pièces stables en 5 minutes ou moins, en utilisant les méthodes de paiement locales en LATAM. Nous avons créé des API de paiement simples et un iFrame afin que les entreprises puissent les intégrer et créer des produits meilleurs et plus efficaces pour les utilisateurs LATAM (ex. paiements transfrontaliers, portefeuilles, envois de fonds, etc.).

Site Web : riotransfer.co

