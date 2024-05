Rezku est le système de point de vente de restaurant le plus puissant d'aujourd'hui et bien plus encore. Rezku est livré avec tout ce dont les concepts de services de restauration ont besoin pour développer leur activité, notamment la commande en ligne en marque blanche, les rapports avancés, la gestion des stocks, les intégrations en ligne tierces et la gestion centralisée des commandes. Rezku regorge de fonctionnalités, y compris des outils promotionnels éprouvés pour augmenter vos résultats. Avec des coupons avancés, des avantages de fidélité et des points de récompense, un programme de cartes-cadeaux et une application de commande personnalisée en option pour smartphones. Arme secrète des restaurateurs expérimentés, Rezku est conçu pour relever les défis mondiaux réels liés à la gestion de tout type de concept de bar et de restaurant. Rezku vous offre une puissance et un contrôle sans précédent qu'il vous suffit de voir et d'expérimenter par vous-même.

Site Web : rezku.com

